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03:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Приморье бьет рекорды по экспорту в Китай

Экспорт морепродуктов в КНР из Приморья вырос на 30%

Источник: Комсомольская правда

Более 600 тысяч тонн морепродуктов официально оформлено для экспорта в Китай за 2023 год. Это на 30% больше, чем в прошлом году, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Федеральное агентство по рыболовству.

По информации, предоставленной отделом международного сотрудничества территориального управления Росрыболовства, с начала 2023 года сотрудники ТУ агентства проверили 3384 партии морепродуктов, добытых на Дальнем востоке для экспорта в Китай.

Через ведомство на экспорт в КНР идут шесть видов рыбы, серый морской еж, десяток видов краба, фарш сурими и дальневосточный трепанг.

Все это многообразие морепродуктов после проверки получает ННН-сертификат, подтверждающий законность вылова, исходя из договоров со странами-импортерами.

Напомним, в Приморском крае активно развивают аквакультуры. Трепанга и гребешок разводят на «морских огородах», о которых писала ранее «Комсомольская правда — Владивосток».

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