09:18 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Экспорт товаров из Молдовы за год снизился
В Национальном бюро статистики Молдовы рассказали, как и с кем торгует страна.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Экспорт молдавских товаров в январе-сентябре 2023 года составил 3014,9 миллиона долларов США, что на 8,0% меньше, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, такие данные приводит Национальное бюро статистики (НБС).
Так, экспорт отечественных товаров за девять месяцев года достиг 2068,5 миллиона долларов, или 68,6% от общего объема экспорта, уменьшившись на 10,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Снизился и реэкспорт иностранных товаров. В отчетном периоде он составил 31,4% от общего объема экспорта, достигнув 946,4 миллиона долларов. Это на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Примерно на одинаковый показатель упали экспортные поставки молдавских товаров в страны ЕС и СНГ: на 0,8% и 0,9% соответственно. В январе-сентябре в ЕС Молдова экспортировала товаров на сумму 1925,9 миллиона долларов, в СНГ — 720,6 миллиона долларов.
Импорт товаров за девять месяцев 2023 года составил 6411,0 миллиона долларов, что на 4,8% меньше, чем за этот же период 2022 года. Из ЕС было импортировано товаров на 3109,1 миллиона (+0,9% в сравнении с прошлым годом), из стран СНГ — на сумму 1180,5 миллиона долларов США (-31,2%).
«Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-сентябре 2023 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 3396,1 миллиона долларов, что на 61,8 миллиона долларов (-1,8/%) меньше, чем за этот же период 2022 года», — уточнили в НБС.
За девять месяцев текущего года торговый баланс со странами Европейского союза сложился с дефицитом в размере 1183,2 миллиона долларов, а со странами СНГ — 459,9 миллиона долларов. Это, соответственно, на 43,1 миллиона долларов США (+3,8%) больше, и на 527,7 миллиона долларов США (-53,4%) меньше по отношению к январю-сентябрю 2022 года.