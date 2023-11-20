09:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омской области завершили ремонт крупных трасс
Еще на части объектов подрядчики приступили к работам.
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В Омской области подрядчики завершили ремонт сразу нескольких дорог, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были капитально отремонтированы участки дорог: Называевск — Тюкалинск (45 — 54 км), Крутинка — Называевск (41 — 51 км).
В Кормиловском районе был завершен второй этап капремонта дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск (46,8 — 50,7 км).
В августе этого года также было открыто движение по реконструируемому участку дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области (13 — 19 км). Подрядчик также приступил ко второму этапу на участке 19 — 26 км.
Непосредственно в Омске была построена современная транспортная развязка на улице 3-я Островская.
В этом году также стартовала реконструкция дороги улица 10 лет Октября — Сыропятский тракт общей протяженность 3,9 км. Продолжается ремонт Ленинградского моста, полноценное движение по которому по планам будет запущено в мае следующего года.