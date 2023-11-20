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10:29 (мск), источник: Нижегородская правда

В ноябре жители получат новые квитанции на газ и обслуживание оборудования

Техническим обслуживанием всего газового хозяйства многоквартирного дома будет заниматься одна специализированная организация, в зону ответственности которой входят сети данного дома.

Источник: Нижегородская правда

В связи с поправками в законодательство, техническим обслуживанием всего газового хозяйства многоквартирного дома, включая внутриквартирное газовое оборудование, будет заниматься одна специализированная организация, в зону ответственности которой входят сети данного дома.

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В ноябре нижегородцы получат квитанции, через которые «Газпром газораспределение Нижний Новгород» уведомит клиентов о приведении условий действующих договоров в соответствие со вступившими в силу изменениями, а также о стоимости работ. Действующие договоры на обслуживание газового оборудования будут автоматически продлены на 2024 год.

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