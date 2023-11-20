14:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Индонезийская авиакомпания Batik Air запускает прямые рейсы из Куала-Лумпура в Ташкент
Авиасообщение будет выполняться с 15 декабря по пятницам.
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Индонезийская авиакомпания Batik Air свяжет прямыми рейсами столицу Малайзии Куала-Лумпур и Ташкент, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Первый рейс запланирован на 15 декабря. Регулярное авиасообщение по маршруту Куала-Лумпур — Ташкент — Куала-Лумпур будет выполняться на воздушных суднах типа Airbus A330 c частотой один раз в неделю по пятницам.
На встрече с руководством Uzbekistan Airports представители Batik Air выразили намерение развивать маршрутную сеть в регионе и увеличивать количество рейсов. В свою очередь управляющая компания озвучила, что готова продолжить оказывать поддержку авиаперевозчику.
Напомним, Batik Air — это индонезийская авиакомпания со штаб-квартирой в Джакарте, осуществляющая регулярные пассажирские авиаперевозки внутри Индонезии. Она является дочерней компанией бюджетного авиаперевозчика Lion Air.