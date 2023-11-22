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15:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске на Чкаловском заводе начали собирать самолет-невидимку

В Новосибирской области появится первый серийный многофункциональный истребитель СУ-57.

Источник: Пресс-служба ПАО «ОАК»

С 2024 года в ВКС начнут поставлять усовершенствованную версию Су-57 «второго этапа».

Новый самолет-невидимка сможет обнаруживать и поражать воздушные, надводные и земные цели. Кроме этого, в двухместном «СУ» один пилот может сосредоточить на управлении, а другой пилот будет анализировать информацию, думать над финальным выбором цели и оружия.

Также известно, что самолет будет выпускаться в трех вариантах: учебно-боевом, ударном и как лидер группы тяжелых беспилотников, впервые в мире. Об этом сообщило издание «Известия».

Самолет-невидимку будут выпускать в Новосибирске на Чкаловском заводе, который является одним из самых крупных самолётостроительных предприятий России. Помимо этого, завод входит в состав компании «Сухой».

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