15:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске на Чкаловском заводе начали собирать самолет-невидимку
В Новосибирской области появится первый серийный многофункциональный истребитель СУ-57.
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С 2024 года в ВКС начнут поставлять усовершенствованную версию Су-57 «второго этапа».
Новый самолет-невидимка сможет обнаруживать и поражать воздушные, надводные и земные цели. Кроме этого, в двухместном «СУ» один пилот может сосредоточить на управлении, а другой пилот будет анализировать информацию, думать над финальным выбором цели и оружия.
Также известно, что самолет будет выпускаться в трех вариантах: учебно-боевом, ударном и как лидер группы тяжелых беспилотников, впервые в мире. Об этом сообщило издание «Известия».
Самолет-невидимку будут выпускать в Новосибирске на Чкаловском заводе, который является одним из самых крупных самолётостроительных предприятий России. Помимо этого, завод входит в состав компании «Сухой».