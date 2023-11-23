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09:17 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Как казахстанцы смогут хранить и использовать цифровой тенге

Казахстанцы смогут хранить цифровой тенге на счете и носителе. При этом его можно будет переводить в другие формы валюты, в том числе снимать наличными деньгами. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

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Источник: Nur.kz

В Казахстане в ограниченной среде был запущен оборот цифрового тенге. Отметим, что эту форму валюты планируют использовать параллельно с двумя другими — наличной и безналичной. Они будут абсолютно равноценны.

Эмитент у фиатных и цифровых тенге один — Национальный банк Республики Казахстан (НБ РК). Разница лишь в том, что первые выпускаются в бумажном виде, а потом могут быть зачислены на банковские счета, а вторые — сразу в цифровом.

При этом новая форма казахстанской валюты совмещает в себе особенности безналичных и наличных денег. Например, цифровые тенге можно будет хранить и использовать, как онлайн посредством мобильного банкинга, так и офлайн, сохранив их на смартфоне или другом носителе, например, на USB-флешке.

Как нам сообщили в «Евразийском банке», который является одним из участников его запуска в розничный оборот, возможность оплаты цифровыми тенге без доступа к Интернету планируется внедрить в 2024 году.

На данный момент доступ к новой форме денег получили только участники пилотного проекта Национальной платежной корпорации. В целом ее внедрение в Казахстане происходит поэтапно и завершится к декабрю 2025 года.

Мы между тем узнали другие особенности хранения и конвертации цифрового тенге.

Можно ли обналичить новый вид валюты

«Цифровой тенге хранится на цифровом счете в НБ РК, который привязан к платежной карте банка», — рассказали нам эксперты «Евразийского банка».

По их словам, со временем у держателей таких карт появится возможность пополнять их в терминалах или банковских кассах, а также переводом с обычного банковского счета, конвертируя наличные и безналичные тенге в цифровые.

Таким же образом, как и с обычной банковской карты, со счета для хранения новой формы казахстанской валюты можно будет снимать наличные деньги в банкомате.

То есть интероперабельность, или функциональная совместимость, цифровых тенге позволяет переводить их в другие формы национальной валюты (наличную, безналичную) и обратно.

Таким образом, для казахстанцев, которые уже привыкли к безналичным расчетам, с внедрением нового вида национальной валюты практически ничего не должно измениться. Платежи между тем станут более удобными и независимыми от подключения к Сети.

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