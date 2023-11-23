09:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор рассказал о бюджете Калининградской области на 2024 год
Антон Алиханов представил депутатам проект главного финансового документа.
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Губернатор Калининградской области рассказал о бюджете региона на 2024 год и последующие годы. Накануне проект главного финансового документа Антон Алиханов представил депутатам Законодательного собрания.
Как сообщат пресс-служба областного правительства, в приоритетах бюджета остаются социальная сфера, инфраструктура и поддержка экономики.
Доля социальных расходов составляет 55%.
Очевидно, что рассчитывать на двузначный рост собственных доходов, как это было в 2021 и 2022 годах, на накопленные резервы, как в начале этого года, неправильно и, наверное, уже невозможно. Необходимо более взвешенно подходить к формированию расходов, проводить консолидацию ресурсов и обязательств, тщательно выстраивать приоритеты, встраивать крупные проекты развития в бюджетные ограничения на среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. При этом возможно допускать дефицит бюджета на определенном этапе, но нужно понимать и исходить из того, что в последующие годы его необходимо будет компенсировать профицитом.
По итогам губернаторского доклада депутаты утвердили проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении.
По данным минфина, в проекте бюджета Калининградской области доходы на 2024 год составляют 112,8 млрд рублей, расходы — 118,1 млрд рублей. Ожидается, что ко второму чтению доходы и расходы возрастут за счет безвозмездных поступлений, в основном в виде целевых трансфертов из федерального бюджета. Увеличение составит более 10 млрд рублей на каждый год.