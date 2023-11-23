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15:43 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Верховный суд обязал «Узбекнефтегаз» выплатить долг в $13 млн российской компании. Узбекская сторона отказывалась делать это из-за санкций

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Верховный суд Узбекистана обязал «Узбекнефтегаз» выплатить 13 миллионов долларов Загорскому трубному заводу (Россия). Узбекская сторона отказывалась это сделать, так как счета российской компании открыты в «Газпромбанке», который находится под санкциями США, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Телеграм-канала «Коллизии: юрисдикции, законы, арбитраж».

Источник: Podrobno.uz

Загорский трубный завод потребовал через Ташкентский городской суд взыскать с «Узбекнефтегаза» 13,1 миллиона долларов долга. Суд первой инстанции в начале января этого года согласился с доводами россиян и постановил заплатить долг. Однако «Узбекнефтегаз» платить отказался, подав апелляцию в Верховный суд.

В компании заявили, что в качестве обслуживающего банка в заявлении россиян указан «Газпромбанк», в отношении которого применены санкции США, в связи с чем исполнение арбитражного решения будет противоречить публичному порядку Узбекистана.

Однако Верховный суд стал на сторону россиян. Судьи решили, что санкции США в отношении российского банка не являются основанием для отказа от платежа, а оплата долга не противоречит и не угрожает публичному порядку Узбекистана.

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