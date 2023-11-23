15:43 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Верховный суд обязал «Узбекнефтегаз» выплатить долг в $13 млн российской компании. Узбекская сторона отказывалась делать это из-за санкций
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Верховный суд Узбекистана обязал «Узбекнефтегаз» выплатить 13 миллионов долларов Загорскому трубному заводу (Россия). Узбекская сторона отказывалась это сделать, так как счета российской компании открыты в «Газпромбанке», который находится под санкциями США, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Телеграм-канала «Коллизии: юрисдикции, законы, арбитраж».