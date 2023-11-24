11:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
КнААЗ передал Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С
Боевые машины прошли полный цикл испытаний.
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Накануне в минобороны России передана очередная партия многофункциональных истребителей Су-35С, собранных на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», боевые машины перед сдачей заказчику прошли весь цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах.
— Су-35С — один из основных истребителей на вооружении российской армии и сегодня наглядно подтверждает свои высокие характеристики в реальных боевых условиях. Самолет отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны, — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Многофункциональный истребитель поколения 4++ Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования и является переходным к авиационным комплексам пятого поколения.
— Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок. Работники КнААЗ, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы, — сказал генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
— Наряду с сегодняшней поставкой многофункциональных Су-35С, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57. Отличительными особенностями самолета являются высокие летно-технические, высотно-скоростные и маневренные характеристики, информационно-прицельные системы большого радиуса действия, современная система связи и высокоскоростного информационного обмена как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.