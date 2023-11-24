Нацбанк не будет участвовать в новой ипотечной программе «9−20−25»

«По “9−20−25” ресурсы Национального банка либо фонда никак задействованы не будут. Это сугубо правительственная программа, деньги будут выделены из госбюджета. Мы не финансируем и не администрируем ее», — сообщил Сулейменов.
Вопрос распределения ипотечной программы, по мнению Сулейменова, должен быть решен до запуска самой программы.
«Чтобы была прозрачность, нужно понять, кто и как должен получать. Это я как сторонний экономист говорю», — уточнил Тимур Сулейменов.
Днем ранее в сенате глава кабмина Алихан Смаилов сообщил, что в Казахстане в течение месяца разработают новую ипотеку — 9−20−25. Планируется, что на ипотечную программу будут выделять 150 млрд тенге в год, кредиты смогут оформить 8 тысяч человек.
Ожидается, что программу запустят в 2024 году для молодежи. Условия: ставка — 9%, первоначальный взнос — 20%, срок — 25 лет.
Глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова поясняла, что ставка у программы «9−20−25» выше, чем у предыдущей программы «7−20−25», поскольку деньги будут привлекаться «с рынка».
Ранее премьер рассказал о статусе Отбасы банка. Он был и остаётся банком второго уровня с новыми функциями, пояснил Смаилов.
В Казахстане предлагают преобразовать Отбасы банк в национальный институт развития и передать ему функции жилищной сферы. Соответствующий законопроект разработало и направило в парламент министерство промышленности и строительства Казахстана. Мажилис в первом чтении законопроект одобрил.
На сегодня в банке на свое будущее жилье копят 2,7 миллиона казахстанцев.