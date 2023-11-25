11:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярск доставят трамвай за 83 миллиона рублей
Его привезут с одного из заводов Роскосмоса.
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Трамвай за 83 миллиона рублей доставят в Красноярск. Такая информация появилась на сайте Госзакупок. Собирать технику будут на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Это предприятие входит в структуру Роскосмоса.
По условиям закупки, технику надо оснастить информационно-навигационным оборудование — это спутниковая навигация, система видеонаблюдения, климат-контроля, а также информирования пассажиров. В самом вагоне будут также USB-разъемы, чтобы люди могли заряжать гаджеты.
Главное условие — низкий уровень пола и места для маломобильных пассажиров. Также в трамвай надо установить оборудования для их посадки и высадки.