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Спецоперация на Украине
11:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярск доставят трамвай за 83 миллиона рублей

Его привезут с одного из заводов Роскосмоса.

Трамвай за 83 миллиона рублей доставят в Красноярск. Такая информация появилась на сайте Госзакупок. Собирать технику будут на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Это предприятие входит в структуру Роскосмоса.

По условиям закупки, технику надо оснастить информационно-навигационным оборудование — это спутниковая навигация, система видеонаблюдения, климат-контроля, а также информирования пассажиров. В самом вагоне будут также USB-разъемы, чтобы люди могли заряжать гаджеты.

Главное условие — низкий уровень пола и места для маломобильных пассажиров. Также в трамвай надо установить оборудования для их посадки и высадки.

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