«Газпром» юридически не может взыскать исторический долг с Молдовы: Власть ПАС уверена, что «обхитрила дурака»

«Газпром» считает, что «Молдовагаз» должна ему за поставленный газ, и что концерн может возместить этот долг в судебном порядке, но пока что концерн ничего не делает в этом направлении", — сказал министр.
По его словам, ни одна из сторон не предпринимает сейчас никаких действий в этом направлении. В «Газпром» всегда считали", что у них будут аргументы и рычаги не юридического плана, чтобы взыскать долг, и что такого характера аргументы у концерна будут всегда.
«Но реальность сегодня такова, что после шантажа о прекращении подачи российского газа, мы научились работать с альтернативными поставщиками газа в Молдову. Я думаю, что “Газпром” оказался в ситуации, когда они юридически не может взыскать декларируемый исторический долг», — отметил Парликов.
Комментируя ситуацию с внесением поправок в закон «О природном газе», министр пояснил, что изменения преследуют цель — «залатать дыры» в законе и регулирующих документах для нормального функционирования в стране свободного рынка газа.
«Мы не должны форсировать события со свободным рынком газа. Мы все сделаем таким образом, чтобы те, кто реально хочет и может поставлять газ, поставляли его в Молдову, а те, кто хочет заниматься политикой, не имели возможностей для поставок газа», — заключил министр.