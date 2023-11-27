04:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Что везут из Китая через порты Приморья
В этом году выросли объемы перевозки из Поднебесной готовых автомобилей и комплектующих к ним для сборки в России.
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Российский контейнерный рынок, согласно прогнозам, по итогам 2023 года может вырасти на 10−15% по сравнению с 2022 годом. При этом самый значительный прирост наблюдается в портах Дальнего Востока, где основные объемы контейнеров приходятся на Владивосток. Из Китая в Россию в контейнерах везут оборудование и машины, автомобили и комплектующие к ним (для сборки на российских предприятиях), товары народного потребления и электронику, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным китайской таможни, совокупный импорт грузов из КНР в Россию за январь-октябрь 2023 года вырос к аналогичному периоду 2022 года на 52%, до $90 млрд.
Большая часть китайского импорта в РФ поступает морским путем (около 85%), при этом около 70% контейнеров доставляются в порты Владивосток и Находка, остальные — в Новороссийск. На доставку железной дорогой приходится около 15% контейнерного импорта.
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-октябре 2023 года увеличила перевозки груженых контейнеров на 31,8% — до 981,2 тысячи TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Перевезено более 11,1 млн тонн грузов (рост на 20,4% к 10 месяцам 2022 года).
Существенно выросли объемы перевозки автомобилей и комплектующих (в 1,9 раза, до 170,7 тысячи TEU), машин, станков, двигателей (в 1,5 раза, до 160,1 тысяч TEU), бумаги (в 1,3 раза, до 25,7 тысячи TEU), сельскохозяйственных машин (в 1,5 раза, до 4,2 тысячи TEU). Перевозка промышленных товаров народного потребления увеличилась на 24,6% — до 130,3 тысячи TEU, химикатов и соды — на 21,3%, до 162,7 тысячи TEU.
Подробный расклад о текущем состоянии контейнерных перевозок в/из Китая приводит «КоммерсантЪ» (18+), опросивший крупнейших российских логистических операторов.
Начальник информационно-аналитического центра компании «Модуль» Марина Овсянникова рассказала изданию, что за 10 месяцев 2023 года объём контейнерного импорта из Китая в РФ превысил 13 млн тонн. Из них около 16% приходится на промышленное оборудование, более 11% — на пластмассы и изделия из них.
Группа СЛК (не возит наливные, насыпные грузы, продукты питания и скоропортящуюся продукцию) доставляла 54% грузов из Китая, 35% из Европы, 10% из США. Сейчас 90% идет из Китая, 5% из Турции.
«Около 70−80% импортеров сменили европейских и американских поставщиков на китайских. Ранее мы возили из ЕС много высокотехнологичного оборудования — измерительное, телекоммуникационное, медицинское. Сейчас этих поставок нет», — отметил соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных в комментарии изданию.
В ГК «Дело» отмечают, что в железнодорожных перевозках в контейнерах основу составляют товары народного потребления (20%), машины и оборудование (18%), автомобили (17%), продукция из металла (16%). В четыре раза вырос импорт металлоконструкций.
По данным русско-китайской логистической компании Holding Finance Broker, в июне-ноябре 2023 года наибольший объем перевозок пришелся на электронику, бытовую технику и гаджеты (36%). При этом многие товары завозятся в Россию транзитом через Китай. Еще 36% пришлось на потребительские товары: одежду и обувь, продукты питания, игрушки и игры
По данным директора по стратегии и развитию FESCO Максима Шишкова, в структуре импорта из Китая 21% приходится на товары народного потребления (обувь, одежда, игрушки, мебель, электроника), 18% — на автомобильный сегмент (автомобили и комплектующие), 18% — на оборудование и станки, 16% — на изделия из металла, 13% — на химию.
«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) в январе-октябре 2023 года обработал 718,6 тысяч TEU, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Мы оптимизируем полезное пространство терминалов, закупаем новую технику и внедряем IT-решения для оптимизации производственных процессов. Все это позволяет нам уверенно идти к нашей цели — 840 тысяч TEU по итогам 2023 года«, — сказал управляющий директор ПАО “ВМТП” Николай Ермолаев.
Отмечается и тенденция к резкому увеличению ввоза детских игрушек. «Дело в том, что ранее это рынок контролировали такие крупные бренды, как Mattel и Hasbro. Эти бренды централизованно везли свою продукцию как из Европы, так и Китая, и “свободный” экспедиторский рынок этих поставок не видел. Сейчас же эти бренды ушли, рынок расчистился и тысячи кубометров китайских игрушек хлынули на наш рынок», — сказал «Ъ» коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев.