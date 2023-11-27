10:26 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
КТК приостановил перевалку нефти на морском терминале
Это связано в погодными условиями.
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил перевалку нефти на морском терминале из-за метеоусловий, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
«В ноябре 2023 года в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку, которым КТК неукоснительно следовал».
Напомним, что отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 км от береговой линии. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность. В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22−24 м/с (79,2−86,4 км/ч), высота волны 6- 8 метров.
«Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах. КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала Консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в настоящее время, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий».
О возобновлении перевалки сообщат дополнительно.
Напомним, трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ).
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) — 24%, «КТК Компани» — 7%, АО НК «КазМунайГаз» — 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.