17:56 (мск), источник: Комсомольская правда
«Корма и лекарства подорожали»: Нижегородский производитель назвал причину скачка цен на куриные яйца
Нижегородский производитель объяснил рост цен на яйца издержками производства.
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Вот уже несколько недель нижегородцы возмущаются из-за роста цен на куриные яйца и мясо птицы. По заверениям покупателей, в некоторых сетевых магазинах цены на курятину доходят до 500 рублей за килограмм, а яйца можно встретить и по 200 рублей за десяток.
— Они что, золотые у вас? — негодует покупатель Михаил, разглядывая ценник в 97 рублей за десяток яиц категории С1. Работник магазина в ответ пожимает плечами, и удаляется по своим делам. К слову, действие происходит в одном из сетевых супермаркетов, известных своими низкими ценами и акциями для пенсионеров. Там же, на стеллаже яйца категории С0 за 105 рублей, а по-соседству упаковки с С2 по 88 рублей, хотя раньше продукцию той же категории можно было встретить по 59,90 за десяток.
Придя в другой магазин, видим подобную картину — яйца «Деревенские» категории С0 — 113 рублей, за С1 также придется отдать около сотни.
По данным Нижегородстата, куриные яйца подорожали на 28,3% с начала года, а охлажденное мясо курицы — аж на 46,17%, то есть почти наполовину. При этом в федеральном Минсельхозе уверены — никакого дефицита мяса птицы на потребительском рынке нет.
Первое впечатление складывается такое, что магазины нарочно завышают цены к праздникам — декабрь еще не наступил, а продукты к новогоднему столу уже потихоньку дорожают. Представители региональной антимонопольной службы решили выяснить, почему цены на социально значимые товары растут, как на дрожжах. Проверять начали не торговые точки, а самих производителей, так как вопросы возникли именно к оптово-отпускным ценам.
— Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации, — сообщили в пресс-службе нижегородского УФАС и добавили, что все нарушители будут оштрафованы в соответствии с требованиями административной статьи об ограничении конкуренции (14.32 КоАП РФ, прим.).
Параллельно были направлены запросы в 10 федеральных торговых сетей с требованием предоставить информацию о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца.
К слову, производители не отрицают — продукция действительно подорожала, однако объясняют это растущими издержками производства. Так, на Сеймовской птицефабрике корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказали, что в 2023 году цены на некоторые виды кормов выросли до 20%, оборудование и запчасти — до 35%, лекарства и препараты — до 25%, топливо — до 20%. Тарифы транспортных компаний увеличились на 35%, подорожала даже стоимость упаковки. А еще были проведены санитарные мероприятия по предупреждению птичьего гриппа. Кроме того, из-за нехватки персонала предприятию пришлось поднять зарплаты своим работникам. Таким образом, рост фактической оплаты труда составил около 30%.
— Рентабельность «Сеймовской птицефабрики», как у большинства производителей в стране, пока поддерживается благодаря низким текущим ценам на зерно. С 20 ноября 2023 года мы изыскали возможность, и снизили отпускные цены на социально значимую категорию яйца от пяти до десяти рублей за один десяток.
С целью выяснить, с чем связан рост цен на корма и какая помощь может быть оказана птицефабрикам, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в региональное Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. К настоящему моменту ответ не получен.