Главное
Главные новости к вечеру 28 ноября
17:34 (мск), источник: Piter.tv

Ленобласть получит 450 белорусских автобусов в рамках транспортной реформы

Сейчас на областных маршрутах курсируют 70 автобусов марки «МАЗ».

В Ленобласти продолжают проводить транспортную реформу. В рамках нововведений власти региона обновят автобусный парк. Частично это станет возможным за счёт поставок из Беларуси. Сотрудничество в рамках транспортной сферы обсуждалось на встречи губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко и посла Республики в РФ Дмитрия Крутого во вторник, 28 ноября.

По словам Крутого, Беларусь поставит в регион 450 единиц общественного транспорта, 90% из которых относятся к автобусам большого класса. Сейчас на областных маршрутах курсируют 70 автобусов марки «МАЗ».

Кроме того, соседнее государство наладит поставки сельхозтехники, оборудования и комплектующих для спецтехники в Ленобласть.

Ранее Дрозденко оценил белорусский ноутбук.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Петербуржцам рассказали, как строился город на Неве
Миниинвазивные операции на сердце и сосудах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта