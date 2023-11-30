Программа создания рабочих мест даст работу 120 тысячам москвичей

Программа была утверждена правительством Москвы в 2019 году в целях привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места — так называемые места приложения труда — получают льготу по платежам на изменение вида разрешённого использования земли под жилищное строительство.
«Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой порядка 120 тысяч москвичей. Инвесторы строят жилье, деловые, социальные и другие важные объекты, а город предоставляет им льготы. В итоге новые районы получают сбалансированную застройку, а у горожан есть возможность найти работу у дома», — отметил мэр.
По его словам, сейчас на 1 рубль льготы от города приходится 5,5 рубля частных вложений, что говорит об эффективности программы.
«За четыре года она охватила практически все районы столицы. Будет построено 3 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, Москва привлечёт около 1 триллиона инвестиций. Больше всего новых рабочих мест планируется в офисных, деловых и торговых зданиях — свыше 77 тысяч, а в сфере промышленности — свыше 12,8 тысячи», — отметил Собянин.
Как отмечается в материалах заседания президиума правительства Москвы, в 2022—2023 годах столичное правительство одобрило дополнительные меры поддержки инвесторов в рамках программы. В частности, для промышленных объектов объем предоставляемых городом льгот был увеличен в два раза, а для объектов спорта коэффициент для расчета льготы вырос с 0,3 до 0,8. При ускоренном строительстве объектов размер льгот был увеличен на 10%. Также была введена поквартальная индексация льгот.
«В результате 2023-й год стал рекордным по количеству заключенных соглашений с частными инвесторами: общая площадь объектов по этим соглашениям — порядка 1,44 миллиона квадратных метров, что составляет порядка 50% от общего плана строительства по программе. В частности, за этот год количество промышленных объектов, участвующих в программе, выросло в три раза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца этого года будет введен в эксплуатацию первый промышленный объект, построенный в рамках программы — технологический промышленный парк в Южном Бутово площадью более 57 тысяч квадратных метров, где предусмотрено создание свыше 1,8 тысячи высококвалифицированных рабочих мест. Также в этом году было завершено строительство первых социальных объектов.
В середине октября Собянин сообщал, что по программе стимулирования создания мест приложения труда на тот момент было заключено больше 60 соглашений, которые дадут городу порядка 95 тысяч рабочих мест.