09:59 (мск), источник: Время
Новую станцию метро «Сормовская» построят на улице Станционной до конца 2026 года
Станция будет расположена по принципу «сухие ноги»: пересесть с одного вида транспорта на другой можно будет, не выходя на улицу.
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Новая станция метро «Сормовская» будет построена на улице Станционной до конца 2026 года.
Критерии выбора расположения и планы по развитию инфраструктуры вблизи станции обсудили представители экспертной группы по работе общественного транспорта нижегородской агломерации.
Предположительно, пассажиропоток в метрополитене увеличится более, чем на 25 процентов.
Более того, станция будет расположена по принципу «сухие ноги»: пересесть с одного вида транспорта на другой можно будет, не выходя на улицу.
Важно, что при строительстве не будет ограничено движение на главной магистрали района — улице Коминтерна. Выбор места расположения новой станции поддержала не только экспертная группа, но и сотрудники завода «Красное Сормово».
Михаил Першин — депутат Законодательного собрания, генеральный директор ПАО «Завод Красное Сормово»:
«Большое количество сотрудников “Красного Сормова” живут в самых разных районах города, близость станции метро с нашим предприятием дает определенные плюсы».
Андрей Левдиков — генеральный директор ГУММиД:
«Была утверждена трасса прохождения, и дальше продолжаются работы по проектированию, сбор данных, техусловия, вынос коммуникаций и основное проектирование».
Дмитрий Сивохин — советник главы г. Нижнего Новгорода:
«Площадка, которая сейчас находится, мягко говоря, в неприглядном виде, станет большой, красивой, с развитой инфраструктурой. Уверен, что и губернатор, и мэр города поддержат выделение средств на пешеходную доступность между Центром Сормова и той станцией, которая находится в непосредственной близости».