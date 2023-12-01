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09:59 (мск), источник: Время

Новую станцию метро «Сормовская» построят на улице Станционной до конца 2026 года

Станция будет расположена по принципу «сухие ноги»: пересесть с одного вида транспорта на другой можно будет, не выходя на улицу.

Новая станция метро «Сормовская» будет построена на улице Станционной до конца 2026 года.

Критерии выбора расположения и планы по развитию инфраструктуры вблизи станции обсудили представители экспертной группы по работе общественного транспорта нижегородской агломерации.

Новая станция станет частью транспортно-пересадочного узла. Это повысит доступность Центра Сормово для жителей других районов города, Заволжья и Балахны.

Предположительно, пассажиропоток в метрополитене увеличится более, чем на 25 процентов.

Более того, станция будет расположена по принципу «сухие ноги»: пересесть с одного вида транспорта на другой можно будет, не выходя на улицу.

Важно, что при строительстве не будет ограничено движение на главной магистрали района — улице Коминтерна. Выбор места расположения новой станции поддержала не только экспертная группа, но и сотрудники завода «Красное Сормово».

Михаил Першин — депутат Законодательного собрания, генеральный директор ПАО «Завод Красное Сормово»:

«Большое количество сотрудников “Красного Сормова” живут в самых разных районах города, близость станции метро с нашим предприятием дает определенные плюсы».

Андрей Левдиков — генеральный директор ГУММиД:

«Была утверждена трасса прохождения, и дальше продолжаются работы по проектированию, сбор данных, техусловия, вынос коммуникаций и основное проектирование».

Дмитрий Сивохин — советник главы г. Нижнего Новгорода:

«Площадка, которая сейчас находится, мягко говоря, в неприглядном виде, станет большой, красивой, с развитой инфраструктурой. Уверен, что и губернатор, и мэр города поддержат выделение средств на пешеходную доступность между Центром Сормова и той станцией, которая находится в непосредственной близости».

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