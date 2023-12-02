13:14 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Россия снова вошла в топ-5 поставщиков зерна в страны ЕС
Россия вошла в число крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые с марта 2022 года.
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КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Экспорт российского зерна в Евросоюз в сентябре достиг максимальных объемов впервые с марта 2022-го, в результате чего Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков в ЕС впервые за полтора года. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных Евростата, проведенные РИА Новости.
По информации ведомства, ЕС резко нарастил закупки российского зерна — на 22% за месяц и в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта 2022 года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в ЕС.
Лидером импорта зерна для Евросоюза стала Украина, поставки откуда за месяц выросли на 1%, а за год, наоборот, снизились на четверть, до 1,2 миллиона тонн.
Вторым основным поставщиком была Бразилия, которая нарастила экспорт за месяц сразу в 1,8 раза — до 1,1 миллиона тонн. Тройку лидеров замкнула Турция, отправившая в Евросоюз 204 тысячи тонн зерна (+4% за месяц). Пятой стала Канада, чьи продажи сократились на треть — до 139 тысяч тонн.