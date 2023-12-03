13:40 (мск), источник: Новый Калининград
В Калининградской области намерены построить новый комплекс по выращиванию товарной рыбы
Проект получил положительное заключение экспертизы.
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В Калининградской области планируют построить новый комплекс по выращиванию и переработке товарной рыбы. Производство намерены запустить в посёлке Прудное Гвардейского района. Проект комплекса получил положительное заключение экспертизы 1 декабря.
Согласно данным Единого государственного реестра заключений, строительство планирует калининградское ООО «Русинг». Основной вид деятельности компании — пресноводное рыбоводство. Проектную документацию подготовило ООО «Промпроект».
По информации пресс-службы областного правительства, в 2022 году компания «Русинг» участвовала в программе льготного финансирования инвестиционных проектов.
Реализация нашего проекта позволит вырастить на территории Калининградской области 100 тонн рыбы в год. Это поможет частично заменить импортную, ввозимую красную рыбу в область.
В настоящее время товарное рыбоводство в регионе, по данным областного минсельхоза, развивают шесть предприятий. В начале года губернатор Антон Алиханов обещал, что количество местной рыбы в магазинах значительно увеличится. «В этом году будут новые проекты поддержаны, рыбы нашей станет в разы больше на прилавках», — писал Алиханов в соцсети «ВКонтакте» в ответ на комментарий пользователя о том, что в регионе «с рыбой швах».