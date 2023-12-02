В Молдову приходит новый лоукостер: компания Eurowings начнет летать в Штутгарт и Кельн

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну объявил о новых направлениях и новых компаниях, которые будут летать из Международного аэропорта Кишинева.
"Как и было обещано, мы вернулись с хорошими новостями о новых направлениях и новых компаниях, которые будут летать из Международного аэропорта Кишинева. Eurowings, бюджетная компания группы Lufthansa, будет летать из Кишинева в Штутгарт и Кёльн, Германия. Первые полеты начнутся с 1 мая 2024 года. Билеты поступят в продажу со следующей недели, — пишет чиновник в социальной сети.
Рейсы будут осуществляться по расписанию: Кишинев-Штутгарт, каждую среду и субботу; Кишинев-Кёльн, каждый вторник и пятницу.
Самолет Eurowings будет летать из Кишинева в Штутгарт по средам и субботам, в Кельн — по вторникам и пятницам.