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18:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Минтруда сказали, оплатят ли такси в командировке в Беларуси

В Минтруда Беларуси объяснили, оплатят ли такси в командировках.

Источник: Комсомольская правда

В Минтруда рассказали, оплатят ли такси в командировках в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание на то, что если командировка по Беларуси, то услуги такси не будут оплачены. Однако если сотрудника отправили в командировку за пределы страны, то проезд на такси к аэропорту и из него, а также к вокзалу, и, соответственно, из него, при предоставлении документов будут оплачены. Кроме того, могут быть возмещены расходы на такси в пределах места командировки или же на аренду автомобиля.

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