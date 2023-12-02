18:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минтруда сказали, оплатят ли такси в командировке в Беларуси
В Минтруда Беларуси объяснили, оплатят ли такси в командировках.
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В Минтруда рассказали, оплатят ли такси в командировках в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание на то, что если командировка по Беларуси, то услуги такси не будут оплачены. Однако если сотрудника отправили в командировку за пределы страны, то проезд на такси к аэропорту и из него, а также к вокзалу, и, соответственно, из него, при предоставлении документов будут оплачены. Кроме того, могут быть возмещены расходы на такси в пределах места командировки или же на аренду автомобиля.