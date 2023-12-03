14:26 (мск), источник: Городской репортер
В Ростовской области снизилось производство яиц
В Ростовской области несколько месяцев подряд сокращается производство яиц.
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Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на первого замминистра Минсельхоза региона Ольгу Горбаневу. По словам Горбаневой, АПК Ростовской области занимает шестое место в стране по производству яиц.
Однако здесь есть и проблемы — так за 10 месяцев этого года яиц произвели 96,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Падение связано с сокращением производства в частном секторе», — рассказала изданию эксперт. При это отрицательная динамика производства яиц наблюдается в течение нескольких месяцев.
С января по август 2023 года по информации Ростовстата было произведено на 4% меньше яиц, чем за аналогичный период 2022 года. Отмечается, что в 2022 году темы яичного производства были высокими и на 20% больше, чем в 2021-м. Горбанева заявила, что за 10 месяцев 2023 года куры Ростовской области снесли свыше 1,34 млрд яиц.
Напомним, ранее замгубернатора-министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский назвал несколько причин, вызвавший рост стоимости яиц — возросшие затраты производственных площадок на корма и топливо, а также вспышки птичьего гриппа. Ростовчане продолжают жаловаться на рост цен на яиц. Сейчас в магазинах десяток куриных яиц стоит порядка 110−120 рублей.