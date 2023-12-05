5 декабря, источник: Комсомольская правда
«Вводили жителей в заблуждение»: Текслер раскритиковал застройщика ЖК «Парковый премиум»
Текслер раскритиковал застройщика ЖК под Челябинском за отсутствие магазинов.
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Вопрос на «прямую линию» с губернатором Алексеем Текслером прислала семья инвалидов I группы, которые год назад переехали в загородный ЖК «Парковый премиум». По их словам, весь этот год они не могут добиться, чтобы к ним ходил социальный работник. У органов соцзащиты — отговорки: нет людей, сложно добраться из райцентра, села Долгодеревенского. А в самом ЖК нет магазинов, за продуктами приходится выбираться в город.
Губернатор Алексей Текслер поручил руководству Сосновского района и Минсоца области немедленно организовать выезд социального работника и представить доклад.
— «Парковый премиум» — я там был, поздравлял ветерана с 9 мая, который там живет. Есть вопросы к коллегам-застройщикам: до мая месяца они, мягко говоря, вводили покупателей квартир в заблуждение относительно того, что там будет. Рассказы никак не были синхронизированы с планами, которые есть у района, — отметил Алексей Текслер.
В пресс-службе застройщика ЖК «Парковый премиум», компании АПРИ «Флай Плэнинг» прокомментировали КП-Челябинск, что в данный момент достраивают отдельное двухэтажное здание, где расположатся сетевой магазин, фитнес-клуб и точки малоформатной торговли. Здание совсем скоро введут в эксплуатацию, а магазины откроют свои двери уже в январе 2024 года. В следующем году также будут введены в эксплуатацию два двухэтажных коммерческих помещения по 950 кв. метров каждое с торцов домов 48 и 49.