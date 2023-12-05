5 декабря, источник: АиФ Челябинск
Текслер потребовал наказывать не соблюдающих график перевозчиков
На перебои с транспортом пожаловались жители Челябинска и Магнитогорска.
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Алексей Текслер потребовал жёстких решений по перевозчикам, которые не соблюдают график движения транспорта. На перебои с автобусами губернатору Челябинской области пожаловались жители Магнитогорска и Челябинска на прямой линии 5 декабря.
Магнитогорцы сообщили, что в городе вечерами плохо ходит общественный транспорт, а ещё сложно добраться до отдалённых районов. О проблемах с автобусами сообщают и жители челябинского ЧВВАКУШа: по их словам, водители маршруток не соблюдают график, иногда даже автобус № 45 не приходит к назначенному времени.
Глава региона отметил, что среди перевозчиков есть как те, кто ответственно подходит к обязательствам, так и те, кто их нарушает. С последними нужно провести серьёзную работу. Алексей Текслер попросил главу Магнитогорска Сергея Бердникова разобраться в проблеме. По вопросу нерадивых маршрутчиков губернатор обратился и ко главе регионального миндора Алексею Нечаеву:
«У перевозчиков, и по регулируемому тарифу, и нет, есть обязанность соблюдать график. У вас есть транспортная система, которая позволяет это отслеживать. Штрафы вводите, постоянно же эти вопросы возникают!».
По словам Нечаева, к концу года на 10 маршрут, который свяжет ШАГОЛ с Челябинском, выведут 16 новых автобусов среднего класса. Пока машины ещё в процессе изготовления. Новый маршрут должен дополнить уже существующий, 45-й. Вместе с тем перевозчика, который обслуживает маршрут № 45, после жалоб на несоблюдение расписания ждут проверки.