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5 декабря, источник: Ведомости

В Москве минимальную пенсию с доплатой увеличат до 24 500 рублей

С 1 января 2024 г. минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве до 24 500 ₽ Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Собянин также анонсировал индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приемным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни, долгожителям, а также другим льготным категориям горожан.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в 2024 г. также предусмотрены единовременные выплаты к праздничным и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат определят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.

14 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым с 1 января 2024 г. пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,5%. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это решение коснется 32 млн граждан. Он добавил, что дополнительные бюджетные расходы составят порядка 234 млрд руб.

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