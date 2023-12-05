В Москве минимальную пенсию с доплатой увеличат до 24 500 рублей

Собянин также анонсировал индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приемным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни, долгожителям, а также другим льготным категориям горожан.
В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в 2024 г. также предусмотрены единовременные выплаты к праздничным и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат определят отдельными решениями мэра и правительства Москвы.
14 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым с 1 января 2024 г. пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,5%. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это решение коснется 32 млн граждан. Он добавил, что дополнительные бюджетные расходы составят порядка 234 млрд руб.