В Иран будет экспортироваться мясо из Казахстана

«Данный документ открывает новые экспортные пути для поставок замороженного мяса отечественных животноводов. До этого времени казахстанские производители могли поставлять в Иран только охлажденную говядину, срок хранения которой — до 3 дней», — говорится в сообщении МСХ.
Стороны пришли к следующей договоренности:
1. Ветеринарно-санитарные требования к импорту для казахстанской замороженной говядины без костей.
Иранская сторона должна будет предоставить ветеринарно-санитарные требования к импорту замороженной бескостной говядины из Казахстана. После согласования ветеринарно-санитарных требований для согласования ветеринарных сертификатов и подписания между главами ветеринарной организации Ирана и председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для открытия экспорта замороженной бескостной говядины из Казахстана в Иран.
2. О включении иранских молочных компаний в реестр третьих стран, имеющих права импортировать на территорию Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС) и Республику Казахстан.
Казахстанская сторона готова сотрудничать о включении иранских молочных предприятий в реестр в третьих стран имеющих права импортировать молочную продукцию на территорию ЕАЭС и Республику Казахстан, после проведения аудита и совместной инспекции с участием инспекторами ЕАЭС и Республики Казахстан, ветеринарную службу Ирана и молочные предприятия Ирана.
3. Научные документы, касающиеся срока годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке.
По просьбе казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с 3 до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской стороны научные документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту.