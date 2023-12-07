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7 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

В Иран будет экспортироваться мясо из Казахстана

В Тегеране был подписан соответствующий меморандум, на встрече присутствовали заместитель министра и глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи и вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Данный документ открывает новые экспортные пути для поставок замороженного мяса отечественных животноводов. До этого времени казахстанские производители могли поставлять в Иран только охлажденную говядину, срок хранения которой — до 3 дней», — говорится в сообщении МСХ.

Стороны пришли к следующей договоренности:

1. Ветеринарно-санитарные требования к импорту для казахстанской замороженной говядины без костей.

Иранская сторона должна будет предоставить ветеринарно-санитарные требования к импорту замороженной бескостной говядины из Казахстана. После согласования ветеринарно-санитарных требований для согласования ветеринарных сертификатов и подписания между главами ветеринарной организации Ирана и председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для открытия экспорта замороженной бескостной говядины из Казахстана в Иран.

2. О включении иранских молочных компаний в реестр третьих стран, имеющих права импортировать на территорию Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС) и Республику Казахстан.

Казахстанская сторона готова сотрудничать о включении иранских молочных предприятий в реестр в третьих стран имеющих права импортировать молочную продукцию на территорию ЕАЭС и Республику Казахстан, после проведения аудита и совместной инспекции с участием инспекторами ЕАЭС и Республики Казахстан, ветеринарную службу Ирана и молочные предприятия Ирана.

3. Научные документы, касающиеся срока годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке.

По просьбе казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с 3 до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской стороны научные документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту.

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