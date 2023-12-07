7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Перми открыли легкоатлетический манеж «Спартак»
Его открытия ждали и профессиональные спортсмены, и просто любители спорта.
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В Перми после масштабной реконструкции открыли легкоатлетический манеж «Спартак». Торжественной открытие спортивного комплекса состоялось вчера, 6 декабря. Это долгожданный объект как для профессиональных спортсменов, так и любителей спорта. Преобразование объекта оценили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин.
"Постарались сделать так, чтобы в комплексе были условия для занятий максимальным количеством видов спорта. Уже совсем скоро здесь начнут заниматься спортсмены, которые, уверен, будут показывать отличные результаты, — подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Обновленный манеж «Спартак» станет полноценным легкоатлетическим центром с беговыми дорожками на 60 и 200 метров. Спортивная арена поделена на секторы: для толкания ядра, тренировочного метания диска, прыжков в длину и высоту. Также здесь появились трибуны для зрителей, судейская и комментаторская кабины, тренажерный зал с раздевалками. Кроме того, обновлены залы для занятий фитнесом, бадминтоном и единоборств. Предусмотрели и медицинскую зону с криосауной для восстановления после тренировок. Манеж «Спартак» сможет принимать до 700 человек в день.
Мэр Перми Эдуард Соснин отметил, что благодаря открытию нового манежа заниматься спортом сможет еще больше жителей города.
«Благодаря поддержке региональной власти спорткомплекс буквально возродился: заменены кровля и все инженерные системы, усилены несущие конструкции, проведен монтаж новых витражей. Кроме того, реконструкция манежа позволила расширить программы спортивной подготовки и привлечь еще больше пермяков к занятиям физкультурой и спортом», — сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.