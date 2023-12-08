8 декабря, источник: MOS.Ru
В Москве начали производить светодиоды для наружного и внутреннего освещения
Ежегодно предприятие может выпускать до 150 миллионов белых светодиодов в корпусе, стойком к климатическим и тепловым воздействиям.
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Международная светотехническая корпорация из Москвы наладила выпуск компонентов для наружного и внутреннего освещения. На предприятии будут собирать светодиоды различных типов и размеров, светодиодные модули и другие элементы. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Запуск крупносерийного производства светодиодов вносит вклад в развитие отечественной светотехнической индустрии и укрепление технологического суверенитета страны. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 150 миллионов светодиодов белого цвета свечения в корпусе, стойком к климатическим и тепловым воздействиям. Компания активно инвестирует в собственное развитие, поэтому в ближайшее время планирует вдвое нарастить эти показатели за счет увеличения парка оборудования», — рассказал он.
Предприятие оснащено современными технологиями и аппаратурой, которая позволяет выпускать продукцию, отвечающую всем требованиям безопасности и энергоэффективности.
«Наше производство располагает автоматическим оборудованием, необходимым для крупносерийного корпусирования полупроводниковых светоизлучающих кристаллов с люминофором и без него, а также для поверхностного монтажа электронных компонентов. Оно выполняет не только сборочные операции, но и автоматический контроль продукции как на конечной стадии, так и в ходе промежуточных работ. Развитие отечественного производства светодиодов особенно важно в нынешних условиях, когда потребность в энергоэффективных светодиодных светильниках многократно возросла», — рассказал GR-директор компании Евгений Долин.
Одно из крупнейших светотехнических объединений на рынке России и других стран СНГ, внесено в перечень системообразующих организаций российской экономики. Компания работает с 1991 года. Сейчас она имеет научно-исследовательские, инженерные и производственные ресурсы, позволяющие выполнять проекты освещения любого уровня сложности под ключ, а также работы по содержанию и обслуживанию соответствующих систем.
Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Сегодня компании могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
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