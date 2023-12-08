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8 декабря, источник: Newslab.ru

Агропредприятие Романа Гольдмана просят признать банкротом

В Арбитражный суд Красноярского края поступило сразу два заявления с просьбой признать ООО «АгроЭлита» Романа Гольдмана банкротом.

Источник: AP 2023

Первый иск подал ИП Якушев Е. А. В заявлении указано, что предприятие с июля не исполняет вступившее в силу решение суда о взыскании с «АгроЭлиты» задолженности. Предприниматель хочет получить более 2,3 млн рублей за выполненные работы по ремонту асфальта на площадках под ангары, а также еще 695,6 тыс. рублей в качестве неустойки. Арбитражный суд пока отложил этот иск и вернется к его рассмотрению в январе 2024 года.

Второй иск подало ООО «Группа “Продовольствие”», которое также хочет вступить в дело о банкротстве. Эта компания имеет более серьезные претензии к фирме Романа Гольдмана — более 55 млн рублей. Решение о выплатах принял в апреле Арбитражный суд Алтайского края и подтвердил Седьмой арбитражный апелляционный суд. Дело принято к производству, дата первого заседания станет известна позднее.

При этом суд согласился с необходимостью принять обеспечительные меры в виде ареста имущества должника. На денежные средства, движимое и недвижимое имущество ООО «АгроЭлита» наложен арест в пределах суммы иска.

В суде напомнили, что в производстве у них уже находится дело по иску ПАО Росбанк к ООО Торговый дом «Мясничий». Задолженность по кредитам составляет почти 30,5 млн рублей. Кроме этого несколько исков подали к ООО «Объединение АгроЭлита» Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района.

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