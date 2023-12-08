8 декабря, источник: АиФ Казань
В Челнах Минниханов заселил работников «КАМАЗа» в соципотечный дом
Жилье возвели за счет инвестиций Госжилфонда при раисе РТ.
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В Набережных Челнах раис Татарстана Рустам Минниханов заселил работников «КАМАЗа» в соципотечный дом. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя региона.
Новостройка находится на улице Виктора Полякова. Жилье возвели за счет инвестиций Госжилфонда при раисе РТ.128 из 170 квартир предназначены для работников автомобильного гиганта. В перспективе рабочим предприятия выдадут 1 020 квартир.
«Заселяется первый дом в рамках наших договоренностей по решению жилищных вопросов работников КАМАЗа. Это первый из запланированных шести арендных домов для камазовцев».
Напомним, шесть новых жилых комплексов появится в Кировском районе Казани.