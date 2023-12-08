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8 декабря, источник: АиФ Казань

В Челнах Минниханов заселил работников «КАМАЗа» в соципотечный дом

Жилье возвели за счет инвестиций Госжилфонда при раисе РТ.

Источник: пресс-служба раиса РТ

В Набережных Челнах раис Татарстана Рустам Минниханов заселил работников «КАМАЗа» в соципотечный дом. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя региона.

Новостройка находится на улице Виктора Полякова. Жилье возвели за счет инвестиций Госжилфонда при раисе РТ.128 из 170 квартир предназначены для работников автомобильного гиганта. В перспективе рабочим предприятия выдадут 1 020 квартир.

«Заселяется первый дом в рамках наших договоренностей по решению жилищных вопросов работников КАМАЗа. Это первый из запланированных шести арендных домов для камазовцев».

отметил Минниханов

Напомним, шесть новых жилых комплексов появится в Кировском районе Казани.

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