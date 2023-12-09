11:26 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Прямые рейсы из Молдовы в Грузию откроются в феврале
Рейсы из Тбилиси в Кишинев и обратно будут выполняться дважды в неделю.
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КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. С февраля 2024 года откроются прямые авиарейсы из Кишинева в Тбилиси, их будет выполнять грузинская авиакомпания Georgian Wings, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
«Компания Georgian Wings будет выполнять прямой рейс Кишинев—Тбилиси -Кишинев каждый вторник и субботу. Первые полеты состоятся 20 февраля 2024 года. Билеты уже можно приобрести», — отметил министр.
В начале декабря стало известно, что Eurowings — лоукостер группы Lufthansa будет летать из молдавской столицы в Штутгарт и Кельн. В середине ноября лоукостер Wizz Air сообщил, что возвращается в Республику Молдова и будет выполнять рейсы из Кишинева в Рим, Милан и Лондон.