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11:26 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Прямые рейсы из Молдовы в Грузию откроются в феврале

Рейсы из Тбилиси в Кишинев и обратно будут выполняться дважды в неделю.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. С февраля 2024 года откроются прямые авиарейсы из Кишинева в Тбилиси, их будет выполнять грузинская авиакомпания Georgian Wings, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Компания Georgian Wings будет выполнять прямой рейс Кишинев—Тбилиси -Кишинев каждый вторник и субботу. Первые полеты состоятся 20 февраля 2024 года. Билеты уже можно приобрести», — отметил министр.

В начале декабря стало известно, что Eurowings — лоукостер группы Lufthansa будет летать из молдавской столицы в Штутгарт и Кельн. В середине ноября лоукостер Wizz Air сообщил, что возвращается в Республику Молдова и будет выполнять рейсы из Кишинева в Рим, Милан и Лондон.

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