11:55 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Семь банков Беларуси допущены к выдаче банковских гарантий в России
Минфин РФ допустил семь белорусских банков к выдаче гарантий при госзакупках.
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Семь банков Беларуси допущены к выдаче банковских гарантий в России при проведении госзакупок, об этом информирует пресс-служба Минфина РФ. Сообщается, что пять из этих семи банков выдали более 60 банковских гарантий для целей госзакупок на сумму более 1 млрд российских рублей.
В ведомстве отметили, что это был пилотный проект Минфина России и Нацбанка Беларуси, который завершается в 2023 году. Однако уже проработаны вопросы дальнейшего взаимодействия, поскольку правительства РФ и РБ подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.