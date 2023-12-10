13:09 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Минэнерго отрицает дефицит автогаза в Актау
Актау. 10 декабря. КазТАГ — Министерство энергетики отрицает дефицит автогаза в Актау, передает корреспондент агентства.
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«В целях недопущения дефицита СНГ в регионе с 1 декабря 2023 года ежедневная отгрузка с завода “КазГПЗ” увеличивается с 570 тонн до 620 тонн в сутки. На сегодняшний день в город Актау плановая отгрузка 182 тонн на 12 АГЗ. Большая часть очередей наблюдается в 29а, 24 и в микрорайоне Шыгыс, за пределами города очереди не наблюдается. СНГ для потребителей на АГЗС (автогазозаправочных станций — КазТАГ) в регионе реализовывается по цене Т54−59», — сообщили в пресс-службе минэнерго в воскресенье.
В ведомстве отметили, что Мангистауская область является одним из крупных потребителей сжиженного нефтяного газа (СНГ).
«Потребность региона на октябрь, ноябрь и декабрь в СНГ составляет порядка 17 тыс. тонн. ТОО “КазГПЗ” ежемесячно перерабатывает и производит 17 тыс. тонн СНГ в месяц. Весь произведенный объем газа ТОО “КазГПЗ” отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам региона. В Мангистаускую область со стороны министерства энергетики РК на декабрь месяц было выделено дополнительно 1500 тонн с ТОО “КазГПЗ” 1000 тонн, ТОО “АНПЗ” 500 тонн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 433 АГЗС (Актау — 93, Жанаозен — 74, Мунайлы — 113, Мангистау — 52, Тупкараган — 44, Бейнеу — 30, Каракия — 27).
«На 9 декабря 2023 года по региону функционирует 169 (39%) АГЗС (Актау — 31 (33%), Жанаозен — 44 (59%), Мунайлы — 36 (32%), Мангистау — 16 (31%), Тупкараган — 14 (32%), Бейнеу — 11 (37%), Каракия — 17 (63%)», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, средняя суточная потребление региона за ноябрь 565,8 тонн (Актау — 181,8, Жанаозен — 145,7, Мунайлы — 94, Мангистау — 42,5, Тупкараган — 34,3, Бейнеу — 42,5, Каракия — 25,1).
«По результатам мониторинговых работ проведенных акиматами районов и городов остаток СНГ на 9 декабря 2023 года в регионе составляет 1828,7 тонн (3,2-дневный запас) (Актау — 434, Жанаозен — 476, Мунайлы — 322, Мангистау — 172, Тупкараган — 160,1, Бейнеу — 129,8, Каракия — 134,8). Местным исполнительным органом в целях контроля за реализацией и не допущения повышения цен СНГ акиматами городов и районов на ежедневной основе проводятся мониторинговые работы, ситуация в регионе стабильная, на АГЗС в городе Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районе имеются очереди порядка 5−7 автотранспортов, отгрузка СНГ идет по графику», — добавили в минэнерго.
Накануне авторитетное региональное издание «Лада» привело жалобы водителей, которые заявили о дефиците газа в черте города. В ином случае, по словам автолюбителей, голубое топливо имеется, но за ним тянутся большие очереди.