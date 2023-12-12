16:13 (мск), источник: РИА Новости
В Тулуне запустили к работе котельную
В Тулуне запустили котельную, температура в квартирах близка к нормативу.
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ИРКУТСК, 12 дек — РИА Новости. В Тулуне, где в морозы вышла из строя котельная, в настоящее время завершен ремонт, работают все три котла, температура в квартирах близка к нормативу, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Тулуне из-за морозов в воскресенье вышел из строя котел № 2 в котельной микрорайона Угольщиков. Также дал течь котел № 3. В городе объявили режим повышенной готовности. Для контроля за ситуацией в Тулун был направлен министр жилищной политики и энергетики Иркутской области. Вечером в понедельник один из котлов был отремонтирован и запущен в работу.
«Сейчас работают все три котла, пока температура буквально на 2−3 градуса ниже норматива, работа по её подъему в процессе. Итоги поквартирных обходов таковы. В среднем температура в квартирах — от +18 до +22 градусов. Но вопрос этот с контроля пока не снимаем», — написал Кобзев в Telegram-канале.
На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Тулуну за последние три года было выделено более 37 миллионов рублей. В том числе, на капремонт тепловой сети от ТК-1 до гостиницы «Шахтер» и на капремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной в микрорайоне Угольщиков, которая и дала сбой. Ростехнадзор ранее признал город не готовым к зиме.