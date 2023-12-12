19:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
МАРТ: в прикассовых зонах должно быть больше белорусских товаров
Белорусской рознице власти предлагают активнее продавать на выходе у касс отечественные кондитерские изделия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси опубликовало фото с продукцией, которую предлагается активнее продавать в прикассовой зоне.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, сегодня состоялась встреча представителей торговых сетей, ряда концернов с руководством МАРТ и Белгоспищепрома, а также белорусскими производителями, на которой обсуждался вопрос, какие товары лучше выставлять перед кассами в магазинах.
В качестве такой продукции, в частности, были рассмотрены кондитерские изделия.
Как следует из фото, опубликованных министерством по итогам встречи, в прикассовой зоне может быть представлена продукция «Спартака», «Слодыча» и «Коммунарки». Например, вафельные и шоколадные батончики, батончики-мюсли.
По мнению МАРТ, сетям нужно продавать больше отечественных товаров в прикассовых зонах. По словам министра антимонопольного регулирования и торговля Алексея Богданова, пока что у касс доля белорусских товаров — 17−18%.
Это не первый случай, когда министерство просит розницу наращивать долю отечественных товаров на полках. Задача на следующий год — довести ее до 62%. Сейчас в пищевом сегменте она уже составляет 78%, а в некоторых группах — 100% (мясо, «молочка» и яйца). Почти 90% алкоголя в белорусских сетях — тоже отечественный продукт.