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08:49 (мск), источник: Ura.ru

Пермский пороховой завод попал в санкционный список США

США внесли в санкционный список ФГП «Пермский пороховой завод». Соответствующая информация опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Источник: Reuters

«Обновление списка санкций США от 12 декабря. Добавленные организации: ФГП “Пермский пороховой завод”», — указано на сайте OFAC.

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Компания специализируется на выпуске снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, занимается изготовлением пороха, а также выпускает гражданскую продукцию.

Ранее URA.RU писало о другом пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса.

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