Цены на стоматологические услуги снижаются в Беларуси с 13 декабря

«…В государственных учреждениях здравоохранения традиционно тарифы сформированы на более низком уровне, анализ, проведенный экспертами, показывает, что произойдет и снижение действующих тарифов по негосударственным клиникам», — заявили ранее в Минздраве.
Ведомство посчитало, что в стране надо снизить необоснованно высокие тарифы на услуги стоматологов. В Минздраве обратили внимание, что ранее регулировались цены на ортопедические и зуботехнические услуги, а теперь в стоматологии это касается и терапевтических, хирургических, а также ортодонтических услуг.
По расчетам Минздрава, удаление молочного зуба в среднем станет дешевле на 33%, сложное удаление — на 42%, лечение среднего кариеса — на 47% и так далее.
Также в ноябре медицинское ведомство сообщало, что еще до вступления в силу постановления были выявлены факты необоснованного повышения цен и даже вывода полученных доходов за рубеж.
«В этой связи Минздрав был уполномочен на ужесточение регулирования цен на стоматологические услуги. Были разработаны предельные максимальные тарифы на весь спектр стоматологических услуг, которые утверждены постановлением Минздрава», — заявлял в ноябре начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Дмитрий Калистратов.
Министерство организовало «горячую линию» по ценам на услуги стоматологов. Если у граждан есть вопросы на эту тему, нужно звонить по номеру 8 (017) 379 25 41 с 9:00 до 17:30.