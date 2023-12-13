Отмечается, что ранее данному соглашению не уделялось особого внимания, но теперь оно было продлено на этапе, когда Запад, наоборот, «разрывает отношения с Россией».
Сплидсбоэль выразил мнение, что продление договора представляет собой вызов для Дании и ставит её в «глупое положение», поскольку Фарерские острова продолжают отношения с Россией «как ни в чем не бывало».
Ранее посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в МИД России в связи с его провокационными высказываниями в датских средствах массовой информации касательно работы иностранных компаний в России.
15 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.