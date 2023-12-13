Главное
Спецоперация на Украине
08:34 (мск), источник: RT на русском

DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Продление соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на фоне украинского конфликта поставило Данию в «глупое положение», заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль. Об этом сообщает Danmarks Radio.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ранее данному соглашению не уделялось особого внимания, но теперь оно было продлено на этапе, когда Запад, наоборот, «разрывает отношения с Россией».

Сплидсбоэль выразил мнение, что продление договора представляет собой вызов для Дании и ставит её в «глупое положение», поскольку Фарерские острова продолжают отношения с Россией «как ни в чем не бывало».

Ранее посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в МИД России в связи с его провокационными высказываниями в датских средствах массовой информации касательно работы иностранных компаний в России.

15 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Союзная оборона: как развивается сотрудничество России и Белоруссии в...
В 2024 году россияне мечтают увеличить доход и ложиться спать раньше...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговлясанкции