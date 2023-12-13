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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ

На «Уральские авиалинии» составили протокол за отказ принимать ручную кладь

В аэропорту Сочи сотрудник авиакомпании «Уральские авиалинии» отказался принимать ручную кладь ребенка, потребовав дополнительную оплату в размере 3,5 тыс. руб.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

По данным ведомства, ручная кладь соответствовала установленным перевозчиком габаритам. Ребенок был вынужден оставить ручную кладь в аэропорту Сочи. Отмечается, что требование о дополнительной оплате 3,5 тыс. руб. нарушает федеральные авиационные правила.

«В результате принятых прокуратурой мер ручная кладь возвращена владельцу. Прокуратурой установлен контроль за рассмотрением актов реагирования», — сказано в сообщении.

Напомним, скандального сотрудника авиакомпании «Уральские авиалинии», который работал в московском аэропорту Домодедово, отстранили от работы. Соответствующее решение в августе вынесла Генеральная прокуратура. По данным ведомства, он безосновательно требовал с пассажиров оплаты в случае неподтвержденных фактов превышения нормы размеров ручной клади. Также он по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан в самолет.

Полина Хабарова.

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