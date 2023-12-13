На «Уральские авиалинии» составили протокол за отказ принимать ручную кладь

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
По данным ведомства, ручная кладь соответствовала установленным перевозчиком габаритам. Ребенок был вынужден оставить ручную кладь в аэропорту Сочи. Отмечается, что требование о дополнительной оплате 3,5 тыс. руб. нарушает федеральные авиационные правила.
«В результате принятых прокуратурой мер ручная кладь возвращена владельцу. Прокуратурой установлен контроль за рассмотрением актов реагирования», — сказано в сообщении.
Напомним, скандального сотрудника авиакомпании «Уральские авиалинии», который работал в московском аэропорту Домодедово, отстранили от работы. Соответствующее решение в августе вынесла Генеральная прокуратура. По данным ведомства, он безосновательно требовал с пассажиров оплаты в случае неподтвержденных фактов превышения нормы размеров ручной клади. Также он по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан в самолет.
Полина Хабарова.