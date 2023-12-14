07:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
На первый в Хабаровске «ДВ-квартал» запросили 5,8 млрд рублей
Их потратят на инфраструктуру, постройку детсадов, школ и поликлиники.
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На подведение коммуникаций и строительство объектов социальной инфраструктуры к первому в Хабаровском крае «Дальневосточному кварталу» понадобится порядка 5,8 миллиардов рублей государственных вложений. Региональные власти уже составили инвестиционные паспорта для реализации первого этапа этого амбициозного проекта и направили их в минвостокразвития. Об этом в своём Телеграм-канале написал курирующий вопросы строительства заместитель председателя краевого правительства Керим Сунгуров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Речь идёт о создании инженерной инфраструктуры, в частности, водопроводной линии, строительстве объектов дорожной сети, центра питания и так далее, — объяснил Керим Сунгуров. — Строительство социальных объектов подразумевает возведение трёх детских садов на 800 мест, двух школ на 2575 мест и одной поликлиники на 800 посещений в смену. Эти объекты будут построены с привлечением финансирования из федерального бюджета по программе «Дальневосточная концессия», а также с использованием Единой президентской субсидии. Проект грандиозный. Его главная особенность заключается в том, что государство обеспечит подвод к будущим микрорайонам всех необходимых коммуникаций.
Напомним, что под комплексную жилую застройку в городской черте, в Железнодорожном районе Хабаровска в районе аэродрома ДОСААФ предусмотрено128,1 га с градостроительным потенциалом 700 тыс. кв. метров жилья. Реализовываться проект будет в два этапа.
Ко второму этапу строительства «Дальневосточного квартала» приступят после переезда аэродрома ДОСААФ на новое место.
— В следующем году мы за счёт президентской субсидии дадим ДОСААФу построить новую современную инфраструктуру на аэродроме Калинка. А огромная площадка в районе улицы Аэродромной уйдёт под жилую застройку «Дальневосточного квартала». Этим займётся коллаборация двух крупных федеральных застройщиков. С ними уже подписаны соглашения, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время недавней «Прямой линии». По предварительным расчётам, на площадке аэродрома ДОСААФ можно построить микрорайон примерно на 20 тысяч жителей. Важно отметить, что в градостроительной стратегии Хабаровска эта территория, равно как и военный аэродром Центральный, была определена именно под жилую застройку.