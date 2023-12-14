11:16 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
За продукты без маркировки кафе в красноярском аэропорту оштрафовали на 30 тысяч рублей
Нарушения выявила транспортная прокуратура в ходе проверки.
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Кафе «Фрикадель» в международном аэропорту Красноярска оштрафовали за продукты без маркировки. Так, в ходе проверки транспортная прокуратура обнаружила, что на замороженной рыбе, апельсинах, перце и тертом сыре не было информации об условиях хранения и сроке годности.
Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, такие действия со стороны владельца кафе являются серьезным нарушением технического регламента и, самое главное, создают угрозу для здоровья и жизни потребителей. В итоге заведение обязали выплатить 30 тысяч рублей.