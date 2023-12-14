12:36 (мск), источник: ИА Башинформ
Китай закупает лён в Башкирии
Аграрии Абзелиловского района Башкирии отгрузили в Китай эшелон масличного льна, сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.
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Общий объем 62 железнодорожных вагонов с сельскохозяйственной культурой составил 1615 тонн. Каждый из вагонов с подкарантинной продукцией перед отгрузкой в КНР прошел досмотр специалистами Россельхознадзора.
«Образцы масличной культуры, отобранные в каждой партии, прошли лабораторную экспертизу в Башкирской испытательной лаборатории. По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз продукция полностью соответствует требованиям КНР», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по РБ.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что с начала 2023 года мукомольные предприятия Башкирии почти на 300 процентов увеличили поставки своей продукции на экспорт.