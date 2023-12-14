16:48 (мск), источник: РИА Новости
На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы
Власти Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы.
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КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Производство яиц в Краснодарском крае увеличилось в текущем году на 1,3 миллиарда штук, мяса птицы — на три тысячи тонн, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка.
На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
«Объем производства птицы на убой с начала года составил 173 тысяч тонн, что на три тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, яиц — 1 миллиард 303,5 миллиона, что на восемь миллионов штук больше, чем за этот же период прошлого года», — сказал вице-губернатор.