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08:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония внесла в санкционный лист три пермских оборонных предприятия

Правительство Японии ввело санкции в отношении трех предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамье: ПАО «Мотовилихинские заводы», «Пермский завод “Машиностроитель”» и «Специальное конструкторское бюро» (входит в «Мотовилихинские заводы»).

Санкции вступают в силу с 22 декабря 2023 года. Всего в санкционный список вошли 57 российских и 27 белорусских компаний, а также юридические лица из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. 79% акций компании принадлежит ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».

ПАО «Мотовилихинские заводы» занимается производством артиллерийских систем, а также продукции гражданского назначения, металлургией. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». С 2018 года машхолдинг находится в процедуре банкротства.

Ранее эти предприятия попали под санкции США.

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