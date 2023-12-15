Япония внесла в санкционный лист три пермских оборонных предприятия

Санкции вступают в силу с 22 декабря 2023 года. Всего в санкционный список вошли 57 российских и 27 белорусских компаний, а также юридические лица из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.
АО «Пермский завод “Машиностроитель”» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. 79% акций компании принадлежит ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».
ПАО «Мотовилихинские заводы» занимается производством артиллерийских систем, а также продукции гражданского назначения, металлургией. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». С 2018 года машхолдинг находится в процедуре банкротства.
Ранее эти предприятия попали под санкции США.