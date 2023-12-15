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Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В красноярские магазины завезут Schweppes, Coca Cola и Fanta

Это будут оригинальные импортные напитки.

Источник: Комсомольская правда

В магазинах Красноярска снова появится оригинальная импортная газировка. Об этом сообщает «Проспект Мира». По данным издания, несколько видов газировки появятся на прилавках уже после Нового года.

Это касается следующих напитков: Coca Cola, Dr. Pepper, Fanta и Schweppes. Напитки будут завозить в Красноярск из Польши.

Напомним, компания Coca-Cola ушла из России в июне 2022 года. Впрочем, это не помешало завозить газировку той же марки из Казахстана, Ирана и даже США. Да и отечественные производители сразу начали делать свою «колу».

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