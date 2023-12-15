В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

Уточнялось, что непогашенные долги перед Россией имели 37 государств, при этом банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле. Лидером среди этих стран стала Белоруссия с задолженностью в 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш (5,86 миллиарда), Индия (3,75 миллиарда), Египет (1,82 миллиарда) и Вьетнам (1,39 миллиарда).