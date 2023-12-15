В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

В беседе с «Лентой.ру» он объяснил ситуацию с финансовыми обязательствами других стран перед Москвой и назвал эти долги частью внешнеполитической линии России.
«Надо понимать, что те суммы, о которых идет речь, непринципиальны для Российской Федерации. Наши финансовые отношения — это отношения больше политические», — сказал парламентарий.
По мнению Кирьянова, в этом случае речь идет о «достаточно реалистическом финансово-политическом подходе к международным связям России».
Ранее из данных, предоставленных Всемирным банком (ВБ) в новом ежегодном отчете, стало известно, что общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7 процента (2,3 миллиарда долларов), примерно до 28,9 миллиарда долларов.
Уточнялось, что непогашенные долги перед Россией имели 37 государств, при этом банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле. Лидером среди этих стран стала Белоруссия с задолженностью в 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш (5,86 миллиарда), Индия (3,75 миллиарда), Египет (1,82 миллиарда) и Вьетнам (1,39 миллиарда).