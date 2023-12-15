Новые отечественные «Ласточки» сконструировали в Свердловской области для РЖД. ФОТО

ЕАН сообщал, что на заводе «Уральские локомотивы» после ухода Siemens из страны была разработана импортозамещенная «Ласточка». Немецкий концерн поставлял для электропоезда тяговую установку, но на смену германской компании был найден пермский «Новомет». Новая версия электропоезда была представлена в этом году в Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром». К концу этого года предприятие должно выпустить 60 вагонов для РЖД. Сейчас в парке РЖД насчитывается 260 старых версий «Ласточек».