Новые отечественные «Ласточки» сконструировали в Свердловской области для РЖД. ФОТО

Как пояснил ЕАН начальник департамента конструкторских разработок и исследований предприятия Дмитрий Лимонов, новая «Ласточка» на 99% состоит из отечественных материалов. Уже разрабатываются новые модификации, которые будут полностью отечественные.
Завод подписал с РЖД контракт на поставку 22 новых «Ласточек», которые выйдут в регулярные рейсы на железной дороге Свердловской области. Первые четыре состава уже переданы заказчику и до Нового года примут пассажиров. Остальные вагоны скоростных составов сейчас в стадии работы.
Сейчас на предприятии изготавливают пятивагонные составы, в планах создание «Ласточки» из восьми вагонов. Процесс от начала изготовления вагона и до конца, включая обкатку, составляет примерно полгода. В цехах идет сборка одновременно десятков вагонов.
«Поезд способен развивать скорость 160 км/ч. Сейчас проектируется модель скоростной электрички, которая сможет ходить на неэлектрофицированных участках железной дороги. Двигатель поезда будет работать на автономной тяге благодаря аккумуляторам. Без контактной сети заряда хватит преодолеть расстояние 125 км».
С учетом опыта эксплуатации поездов в осенне-зимний период требовалось конструктивное решение для закрытия полости автосцепки. Для этого был изменен экстерьер головного вагона. Кроме того, благодаря более вытянутой форме головного вагона удалось снизить уровень аэродинамического шума и коэффициент сопротивления на 18% по отношению к показателям предыдущей модели импортного производства.
В новых вагонах установлена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Сиденья вагонов оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов.
ЕАН сообщал, что на заводе «Уральские локомотивы» после ухода Siemens из страны была разработана импортозамещенная «Ласточка». Немецкий концерн поставлял для электропоезда тяговую установку, но на смену германской компании был найден пермский «Новомет». Новая версия электропоезда была представлена в этом году в Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром». К концу этого года предприятие должно выпустить 60 вагонов для РЖД. Сейчас в парке РЖД насчитывается 260 старых версий «Ласточек».
Кроме того, РЖД начали искать новое название для полностью импортозамещенной версии скоростного электропоезда «Ласточка». Для этого на сайте перевозчика запущено голосование, которое продлится до 11 декабря.
Всего предлагается выбрать шесть вариантов или предложить свое название. На выбор предложены «Уралочка», «Байкал», «Аметист», «Ирбис», «Ласка» и «Финист».