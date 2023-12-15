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В стране потеплело. Работа газовых заправок постепенно возобновляется

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С отступлением холодов работа газовых заправок в Узбекистане постепенно возобновляется. Так, компания «Худудгазтъминот» сообщила о смягчении ограничений для них, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным компании, метановые заправки в Ташкенте и пяти регионах страны будут работать на основе графиков, утвержденных местными хокимиятами. В столице, а также в Самаркандской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях снимаются ограничения на деятельность газовых автозаправочных станций.

«Они продолжат свою работу по графику, утвержденному органами местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале месяца все метановые заправки Узбекистана перешли на работу по укороченному графику с 6:00 до 15:00, а 12 декабря их работу ограничили шестью часами в сутки, с 06:00 до 12:00.

Кроме того, накануне Минэнерго сообщило, что 624 из 1 204 метановых АЗС, получающих природный газ от «Худудгазтаъминот», работают по установленному графику.

экономика
энергетика